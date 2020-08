Motorradfahrer stirbt nach Zusammenprall noch an der Unfallstelle

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf Höhe der Anschlussstelle der A81 bei Geisingen ist am Donnerstagmittag ein 57-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen. Die Bundesstraße war für mehrere Stunden voll gesperrt.

Am Donnerstagmittag um kurz nach 12 Uhr teilt die Polizei mit, dass es auf der B311 auf Höhe der Anschlussstelle der Autobahn zu einem schweren Verkehrsunfall kam. „Im Moment herrscht dort relativ viel Chaos“, sagt Polizeipressesprecher Jörg Kluge vom Polizeipräsidium Konstanz gegen 12.27 Uhr auf Nachfrage unserer Zeitung. Wie der Sprecher nach ersten Erkenntnissen mitteilt, soll ein Motorradfahrer mit einem Lkw kollidiert sein. Angaben dazu, wie es zu dem schweren Unfall kommen konnte, kann Kluge etwa eine halbe Stunde nach dem Zusammenprall noch nicht machen.

Was zu diesem Zeitpunkt schon bekannt ist: Der Unfall ereignete sich direkt im Bereich der Autobahnauffahrt, erklärt er. Die Bundesstraße wurde im Unfallbereich komplett gesperrt – und das für mehrere Stunden. Ein Hubschrauber landete dort. „Das Verkehrschaos geht in beide Richtungen.“ Auswirkungen hatte das auch für Verkehrsteilnehmer, die auf der A81 unterwegs waren. „Es bildet sich ein leichter Rückstau auf der Autobahn“, sagt Kluge. Kurz nachdem es zu dem Unfall kam, hieß es, dass der Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt sei.

Am frühen Nachmittag teilt die Polizei dann mit, dass der 57-jährige Motorradfahrer noch an der Unfallstelle verstarb. Auch nähere Angaben zum Unfallgeschehen gibt die Polizei bekannt. Eine 34-jährige Skoda Fabia-Fahrerin war demnach aus Richtung Immendingen kommend auf der B 31 unterwegs. An der Anschlussstelle der A81 wollte sie, so die Mitteilung der Polizei, nach links in Richtung Singen abbiegen. Dabei übersah sie den Motorradfahrer, der in Richtung Immendingen fuhr.

Der Mann prallte mit seiner Harley Davidson frontal gegen den Skoda, wurde über das Auto geschleudert und kam rechts neben der Straße zum Liegen, schreibt die Polizei weiter. Das Motorrad wurde dann vom Auto abgewiesen und unter einen Laster geschleudert, der von der A 81 abgefahren war und an der Haltelinie zur B 31 wartete. Der Motorradfahrer wurde durch den Aufprall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Unfallverursacherin erlitt laut Polizei einen Schock. Den Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 35000 Euro.