Mann muss nach Schwelbrand im Keller ins Krankenhaus

In der Nacht auf Freitag ist die Feuerwehr zu einem Einfamilienhaus in der Straße „Hauserswiesen-Ring“ in Geisingens Stadtteil Gutmadingen ausgerückt. Der Rettungsleitstelle wurde kurz nach 0 Uhr ein Gebäudebrand gemeldet, teilt die Polizei mit. Um einen Gebäudebrand handelte es sich zwar nicht, ein 57-Jähriger musste dennoch ins Krankenhaus gebracht werden.

45 Feuerwehrleute und Rettungsdienst sind vor Ort

Die Feuerwehrabteilungen Gutmadingen und Geisingen rückten mit fünf Fahrzeugen und 45 Wehrleuten zum Einsatzort aus. Auch der Rettungsdienst machte sich auf den Weg.

Wäschetrockner brennt und sorgt für Rauch im Keller

In dem Haus konnte festgestellt werden, dass ein im Keller abgestellter Wäschetrockner aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten war und es dadurch zu einer Rauchentwicklung kam. Ein 57-jähriger Hausbewohner griff bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr zu einem Feuerlöscher. Die Feuerwehr brachte den Trockner ins Freie und löschte diesen ab.

Ein Rettungswagen brachte den 57-Jährigen mit dem Verdacht einer Rauchvergiftung in eine Klinik. Die weiteren Hausbewohner blieben laut Polizei unverletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Polizei noch nicht bekannt.