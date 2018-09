In der Hauptstraße in Geisingen ist am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr ein Mann dabei beobachtet worden, wie er sich vor einem Haus entblößte und an seinem Geschlechtsteil manipuliert hat. Die Polizei ermittelt wegen der exhibitionistischen Handlung. Der Mann trug zur Tatzeit einen dunklen Kapuzenpullover und eine helle Hose. Wer den Vorfall gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Tuttlingen, Telefon 07461 / 9410, zu melden.