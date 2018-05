Die Polizei hat am frühen Sonntagmorgen einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Er war um 2 Uhr mit seinem Wagen in der Wildtalstraße in Geisingen unterwegs und wurde angehalten.

Der Alkoholtest zeigte einen Wert von 1,7 Promille. Nach einer Blutentnahme und der Abgabe des Führerscheines muss er sich nun in einem Strafverfahren verantworten. (pz)