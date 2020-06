Vermutlich in einem Eimer abgestellte und noch nicht vollständig erkaltete Asche hat am Nachmittag des Pfingstmontags den Brand eines Lagerschuppens, einer Tanne und eines Stapel Feuerholzes in der Schulstraße verursacht.

Kurz nach 14.30 Uhr entdeckten Anwohner laut Mitteilung der Polizei den Brand und verständigten die Feuerwehr. Die mit insgesamt sechs Fahrzeugen und mehr als vierzig Mann anrückenden Wehren der Abteilungen Gutmadingen und Geisingen brachten den Brand unter Kontrolle, konnten aber nicht verhindern, dass Teile des Schuppens komplett abbrannten. Außerdem wurden laut Polizeimeldung eine angrenzende etwa sechs Meter hohe Tanne sowie ein Stapel Brennholz auf dem Nachbargrundstück von dem Brand in Mitleidenschaft gezogen.

Personen kamen nicht zu Schaden. Durch das Feuer entstand nach erster Einschätzung Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro.