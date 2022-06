Kreisverkehr am Wochenende komplett gesperrt

Der Bau des Kreisverkehrs an der Einmündung der L 185 in die B 31 bei Geisingen geht auf die Zielgerade: Wie das Regierungspräsidium Freiburg (RP) mitteilt, muss für die abschließenden Markierungsarbeiten am Samstag, 11. und Sonntag, 12. Juni, der Kreisverkehr komplett gesperrt werden.

Der überörtliche Verkehr wird an dem Wochenende über Donaueschingen und die B 27 auf die A 864 geleitet. Der lokale Verkehr wird in beiden Richtungen über die Engener Straße und die Tuttlinger Straße durch Geisingen geführt. Der Verkehr von und nach Blumberg wird durch Kirchen-Hausen vorbei an Hintschingen auf die B 33 geleitet. Das RP weist darauf hin, dass die Markierungsarbeiten aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen nicht unter Verkehr durchgeführt werden dürfen. Deshalb ist die Sperrung notwendig. Sofern die Witterung die Arbeiten zulässt, kann der neue Kreisverkehr nach dem Wochenende vollständig freigegeben werden. Sollte es regnen, müssen die Arbeiten verschoben werden.