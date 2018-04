Karl Cech ist neuer Kommandant

Die freiwillige Feuerwehr Geisingen hat in ihrer Generalversammlung im Clubheim des SV Geisingen Karl Cech als neuen Kommandant gewählt. Neuer Stellvertreter ist Adrian Ginter. Andreas Benz, der sowohl Gesamtkommandant als auch Abteilungskommandant war, hatte zuvor seine beiden Ämter niedergelegt.

Damit wurde zwar die Führungsfrage der Abteilung geklärt, offen ist noch die Besetzung des Gesamtkommandanten. Auch hierbei stehen im nächsten Jahr die Wahlen an. Als mögliche Lösung gilt, dass der stellvertretende Gesamtkommandant, Norbert Amma, zusammen mit Karl Cech, die Leitung der Gesamtwehr übernimmt. Gespräche soll es mit der Stadt noch nicht gegeben haben.

Außerplanmäßiger Wechsel

Durch die Wahl von Adrian Ginter zum stellvertretenden Kommandanten, wurde seine Position als Ausschussmitglied frei. Hierfür wurde Tobias Hemens gewählt. Dessen Posten als Kassenprüfer nimmt nun Dominik Friedlin wahr. Bürgermeister Walter Hengstler ging auf den außerplanmäßigen Wechsel in der Führung der Feuerwehr ein. Die vier Amtsjahre von Benz seien von wichtigen Ereignissen geprägt gewesen, etwa das Jubiläum der Wehr und die Ersatzbeschaffung einiger Fahrzeuge. „Es kam vielleicht etwas zu viel auf Andreas Benz zu: Beruf, Familie und Feuerwehr, was zur Niederlegung der Ämter führte“, sagte Hengstler. Er dankte Cech und Ginter für die Bereitschaft, die Ämter zu übernehmen. Für die im nächsten Jahr anstehenden Wahlen müssten noch intensive Gespräche geführt werden, so der Bürgermeister.

Benz leitete seine letzte Versammlung als Abteilungskommandant. 50 Mal sei die Feuerwehr im vergangenen Jahr alarmiert worden, so Benz. Diese Zahl liege im Durchschnitt der vergangenen Jahre. Die Mitglieder hätten zahlreiche Lehrgänge besucht und sich so für weitere Einsatzaufgaben qualifiziert, erklärte Benz.