Kampf gegen Autobahnlärm setzt sich fort

Sie haben sich ordentlich gezofft, die Grünen und die CDU im Land, sich letztlich aber im Streit um ein Tempolimit auf der Autobahn 81 doch noch geeinigt. Um Autobahnrasern ihre Rennen zu vergällen, wird auf der Strecke zwischen Engen und Geisingen die Geschwindigkeitsbeschränkung von 130 Kilometern pro Stunde eingeführt (wir berichteten).

Gerade weil dieses Tempolimit jetzt kommt, meldet sich der Geisinger Gemeinderat zu Wort. In einer Resolution, einer mit Forderungen verknüpften Erklärung, setzt das Stadtparlament seinen Kampf für einen deutlich verbesserten Lärmschutz entlang der Autobahn 81 fort. Die Resolution soll unter anderem an Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Bündnis 90/Die Grünen) und den Tuttlinger CDU-Landtagsabgeordneten Guido Wolf übermittelt werden

In der Resolution fordert der Gemeinderat zum Schutz der Einwohner an dem betroffenen Stück der A81 eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf hundert Kilometern pro Stunde, verbunden mit der Einrichtung von stationären Geschwindigkeitsmessanlagen in dem Autobahn-Bereich.

Ebenfalls gefordert wird eine Überprüfung und bauliche Ertüchtigung der vorhandenen Lärmschutzwände hinsichtlich ihrer Schutzwirkung. Auch drängt der Geisinger Rat auf den Einbau von Flüsterasphalt in die Autobahn-Fahrbahnen im Bereich zwischen Geisingen und Kirchen-Hausen. Darüber hinaus fordert die Resolution eine Gleichstellung der betroffenen Autobahnanlieger mit Kur- und Erholungsorten. Das besondere Schutzbedürfnis müsse für alle betroffenen Einwohner gleichermaßen gelten.

In dem Schreiben führt der Gemeinderat erneut die besonders prekäre Situation vor Augen, der die Stadt Geisingen und der Stadtteil Kirchen-Hausen seit Jahrzehnten ausgesetzt seien. Die Trasse der A81 durchschneide das Stadtgebiet und verlaufe unmittelbar am Ortsrand des Stadtteils.

„Aufgrund der besonderen topographischen Situation wirken die Schallreflektionen auf die betroffenen Siedlungsgebiete ein. Die Einwohner sind von den Lärmemissionen der Autobahn A81 besonders betroffen. Die Lärmbelastung wird durch die Nähe zur Bundesstraße B31/B311 zusätzlich verstärkt“, heißt es.

Die Verkehrsbelastung durch die A81 habe in den zurückliegenden Jahren erheblich zugenommen und werde weiter zunehmen. Die vorhandenen Lärmschutzwände aus den 1980er-Jahren böten für das heutige und künftige Verkehrsaufkommen keinen ausreichenden Schutz, führt das Schreiben als weiteres Argument an. Zudem benachteiligten die gesetzlichen Vorgaben für den Lärmschutz an Autobahnen die betroffenen Anwohner an den vorhandenen Autobahnstrecken. Damit spielt die Resolution auf den Umstand an, dass für Neubaustrecken deutlich anspruchsvollere Grenzwerte in Sachen Lärmschutz gelten als für Strecken im Bestand.

„In anderen Bundesländern werden die Anwohner an Autobahnen besser geschützt als in Baden-Württemberg“, erklärt der Gemeinderat in seiner Resolution, allerdings ohne die Aussage näher zu spezifizieren.