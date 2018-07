Kadetten-Klasse fest in Neuhauser Hand

Die Inline-Skater des Schwäbischen Albvereins Neuhausen ob Eck (SAV) haben nun am Löwen-Cup in Geisingen teilgenommen. Dabei handelt es sich um eine landesweite Rennserie, bei der sich die Nachwuchsläufer der Speedskatingvereine messen können.

Bei einer Etappe des Löwen-Cups fließen die Ergebnisse verschiedener Disziplinen in die Tageswertung ein. Von den Teilnehmern muss stets ein Geschicklichkeitsparcours möglichst schnell und fehlerfrei durchlaufen werden. Anschließend folgen die Streckenrennen über die Kurz-, die Mittel- oder die Langdistanz.

Weil die Speedskating-Gruppe in Neuhausen im vergangenen Jahr deutlich verjüngt und neu aufgebaut wurde, stiegen die SAV-Läufer erst spät in die Wettkampfsaison ein. Auf der Außenbahn der Arena Geisingen meldete sich Emily Müller bei sommerlichen Temperaturen eindrucksvoll zurück. Sie landete bei den Schülerinnen B auf dem vierten Rang der Hauptklasse.

Auch Luca Storz als Fünfter und Niklas Storz als Sechster erzielten Top- Ergebnisse. Chiara Zeller erreichte bei ihrem ersten Wettkampf Rang vier bei den Schülerinnen D. Maximilian Storz landete in dieser Altersklasse auf dem sechsten Platz. In der Einsteigerwertung kam Jonathan Häcker bei den Schülern C mit der drittbesten Zeit ins Ziel, direkt gefolgt von Junes Choucair auf Rang vier. Beide kamen im abschließenden Rennen aussichtsreich vorne im Feld liegend nach einem Rempler zu Fall und verloren wichtige Punkte im Kampf um die Treppchenplätze. Melina Brändle beendete ihren Wettkampf auf Rang fünf.

Bei den Schülern B erreichte Savannah Ruggaber Platz acht. Bei den Kadetten wurde Rang eins bis vier durch Neuhauser Sportler belegt. Hannah Schröder gewann das Rennen trotz eines Sturzes im Ziel. Hinter dem Zweiten Max Schröder folgten Larissa Killmaier und Tamara Wehrlein auf den weiteren Plätzen.

Für die Wettkämpfe in Geisingen gab es viel Lob. Gut organisiert erlebten Sportler und Betreuer einen spannenden Wettkampftag. Ende September findet in Geisingen ein weiterer Wettkampftag statt. Anfang Oktober wird das Löwen-Cup-Finale als neunte Etappe in Neuhausen ausgetragen.