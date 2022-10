K 5943 gesperrt, Bus nach Gutmadingen fährt anders

Die Kreisstraße 5943 ist von Montag, 17. bis Mittwoch, 26. Oktober voll gesperrt. Das teilt das Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises mit. Deshalb kann die Gemeinde Gutma-dingen über den normalen Linienweg der Buslinie 820 nicht mehr bedient werden. Als Ersatz wird ein Pendelverkehr zwischen Gutmadingen und Pfohren angeboten. Dabei müsse das Fahrplanangebot aber aus betrieblichen Gründen reduziert werden, heißt es in der Mitteilung.

Der Bus fährt um 6.49 Uhr und 7.55 Uhr ab Pfohren „Kirche“ nach Gutmadingen. Von Gutmadingen werden die Fahrten um 7.01 Uhr und 8.12 Uhr nach Pfohren „Kirche“ bedient. Dort kann auf die regulären Fahrten umgestiegen werden. Nachmittags können Fahrgäste nach Gutmadingen um 12.45 Uhr,13.22 Uhr, 15.52 Uhr, 16.55 Uhr und 17.39 Uhr in Pfohren umsteigen. Für Fahrgäste von Gutmadingen Richtung Donaueschingen werden Fahrten um 12.56 Uhr, 13.33 Uhr, 16.03 Uhr, 17.15 Uhr und 18.03 Uhr nach Pfohren angeboten. Der Umstieg für beide Richtungen findet in Pfohren an der Haltestelle „Kirche“ statt.

Sämtliche Rufbusfahrten von und nach Gutmadingen entfallen.