„Können gegen jedes Team der Liga bestehen“

Mit 22 Punkten aus 14 Spielen beendete der SV Geisingen die Vorrunde. Die Nachholpartie gegen den SV Grafenhausen findet erst am Ostermontag, 13. April 2020, statt. Trainer Stefan Pröhl zog ein Fazit für die Vorrunde.

Herr Pröhl, wie verlief die Vorrunde für den SV Geisingen?

Im Großen und Ganzen sind wir nach dem Abstieg aus der Landesliga zufrieden mit der Runde. Leider verlief der Saisonstart alles andere als gewünscht für uns. Doch wir haben uns toll gefangen und die Leistungen dann gezeigt, die wir eigentlich auch bringen können. Insgesamt fehlte mir dann aber doch die Konstanz in den Spielen. So lagen für uns mehr Punkte im Bereich des Machbaren. Unnötig war so auch die Heimniederlage gegen die DJK Villingen (1:2) sowie das 0:2 beim TuS Bonndorf. Wo wir klar überlegen spielten, aber das Ganze nicht in einen Sieg umgemünzt haben.

Was nehmen Sie an Positivem aus der Vorrunde mit in den weiteren Saisonverlauf?

Nun, die Mannschaft hat die Vorgaben von uns Trainern im Laufe der Runde gut umgesetzt. In den letzten Partien haben wir dann auch klar gezeigt, dass wir im Spiel selbst agieren, anstatt reagieren wollen. Dazu stimmt unsere Mischung von erfahrenen und jungen Spielern im Team. Wir konnten unsere jungen Spieler gut in die Mannschaft integrieren.

Was gilt es noch zu verbessern?

Da wäre die defensive Kompaktheit zu nennen. Wir müssen im Abwehrbereich noch stabiler werden. Sicherlich ist es immer ein schmaler Grat, wenn man offensiver agieren will. Das eine oder andere Gegentor fiel so völlig unnötig. Derzeit stehen wir bei knapp zwei Toren im Schnitt pro Partie. Dies wollen wir weiter senken. Was uns ab dem 7. Spieltag dann auch besser gelungen ist.

Wie sieht es derzeit personell beim SV Geisingen aus?

Wir hatten während der Runde auch unsere verletzten Spieler. Doch es ergab sich zum Glück nichts Gravierendes in Sachen Verletzungen. Wenn die Vorbreietung, die Anfang Februar wieder ansteht, beginnt, stehen mir alle aus dem Kader wieder zur Verfügung.

Wie geht der SV Geisingen nun in das erste Rückrundenspiel beim FC Königsfeld am kommenden Sonntag?

Ich denke, die Partie wird recht eng, anders als unter der Saison. Da verloren wir zum Auftakt zu Hause mit 0:6, im Pokal gelang im Heimspiel ein 4:0. Ich denke, mit unserem derzeitigen Kader sind wir in der Lage, gegen jedes Team der Liga zu bestehen. Doch es muss an diesem Tag auch alles bei uns zusammen passen.

Was sind die Hauptpunkte in der Vorbereitung?

Entscheidend wird sein, wie die Trainingsbeteiligung ist. Vom Gefühl her ist mein Team aber voll motiviert für das Frühjahr. Wir wollen in der Vorbereitung als Hauptaugenmerk uns Kraft und Ausdauer für die Rückrunde erarbeiten, aber auch den spielerischen Bereich nicht vergessen.