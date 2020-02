Jubiläum der Hexen dominiert Geisinger Zunftabend

Beim Zunftabend in Geisingen zog sich das Jubiläum der Hexen durch fast alle Programmpunkte. „Roter Rock und blondes Haar, iseri Hex word 70 Jahr“ war das Motto. Es war ein kurzweiliger Zunftabend, der beim Publikum bestens ankam.

Drei Girls aus den 50er-Jahren – da präsentierten sich Ramona Fenzl, Beatrix Huber und Petra Springindschmitten zuerst als die drei Gründungsmitglieder der Hexen, Elisabeth Nill, Maria Hettich und Elise Fromm. Heute sind die Hexen eine reine Männerdomäne, was auch beim Programm der Gretele „beanstandet“ wurde. Danach wirbelten die Jazztanz-Kinder über die Bühne, viele hatten ihren ersten Auftritt. Ein Dutzend junge und kleine Tänzerinnen zeigten, was ihnen Heidi Scheuermann beigebracht hat. Die Hexen und wir – das präsentierten die Gretele. Die Jazz-Tanz-Mädels unter der Leitung von Nathalie Martini erhielten für ihren Hipp-Hopp-Tanz – wie alle Tanzgruppen – tosenden Beifall. Die erste große Truppe auf der Bühne waren die Hansele mit über 30 Akteuren. Hier wurde unter anderem Harald Glöckler engagiert, um den Hexen ein anderes Outfit als das inzwischen verstaubte Häs zu entwerfen. Die Siitärißer und Ech gehören seit Jahren zum Zunftabend wie die anderen Gruppen. Sie präsentieren Dinge aus dem Alltag oder komponieren eigene Geschichten, die beim Publikum für Stimmung sorgen: „Bring dem Bappe d’Schlappe“ oder „das Geburtstagsfest über 50“, „der Nuss-Schüsseli-Blues“, um nur einige zu nennen. „Let’s twist again“: Die drei Ansagerinnen wollten, dass Bürgermeister Numberger mit ihnen tanzt, der machte aber das Angebot, am Keyboard des Musikers für die Begleitmusik zu sorgen. Das funktionierte unter tosendem Beifall der Besucher bestens. Die dritte Jazz-Tanz-Gruppe, die Gruppe Kreativ, unter der Leitung Melissa Wenzel zeigte mit ihrem Tanz „Der mit dem Wolf tanzt“ eine weitere tänzerische Glanzleistung.

Zum Schluss blätterten die Hexen in den Geschichtsbüchern: Die Hexenenzyklopädie seit 1950 füllte einen Schrank mit Ordnern. Viele Szenen der letzten Jahre wurden miteinander verknüpft und nachgespielt.