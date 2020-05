Jeep prallt mit voller Wucht auf Renault Clio

Zwei teils schwer verletzte Personen hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Mittwochvormittag auf der Bundesstraße 31 im Bereich der A 81 Autobahnanschlussstelle Geisingen ereignet hat. Das berichtet die Polizei.

Eine 22 Jahre alte Frau fuhr demnach gegen 9.20 Uhr mit einem Renault Clio von Immendingen kommend auf der Bundesstraße in Richtung Freiburg. Ohne auf einen von der B 31 her entgegenkommenden Jeep Wrangler eines 53-jährigen Autofahrers zu achten, bog sie nach der Autobahnunterführung plötzlich und direkt vor dem nahenden Jeep an der Autobahnanschlussstelle Geisingen nach links auf die Auffahrt zur A 81 Richtung Singen ab.

Dem Fahrer des Jeeps blieb laut Polizei keine Zeit für die Bremsung. In der Folge prallte das Fahrzeug mit voller Wucht gegen die rechte Seite des abbiegenden Clios. Durch den massiven Aufprall schleuderte dieser von der Fahrbahn und blieb in einem Grünstreifen neben der Autobahnauffahrt stehen, während der Jeep in einen Grünstreifen zwischen der B 31 und einem angelegten Parkplatz abgewiesen wurde.

Bei dem Unfall zog sich die 22-Jährige schwere Verletzungen zu. Auch der 53 Jahre alte Fahrer des Jeeps wurde laut Polizei erheblich verletzt. Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Zeitgleich brachte eine Rettungswagenbesatzung den Jeep-Fahrer zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.