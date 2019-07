Institution der kirchlichen Verwaltung hört auf

Wer Pfarrbüro Leipferdingen sagt, meint Gisela Raus. Sie ist fast eine Institution der kirchlichen Verwaltung im Aitrachtal von Leipferdingen bis Kirchen-Hausen und Hintschingen. Bald muss man sagen, sie war eine Institution. Nach 31 Jahren Arbeit im Pfarrbüro endet Ende diesen Monats ihre Tätigkeit.

Sie tritt im Alter von 62 Jahren in den Ruhestand, aber nur im Pfarrbüro. In der seelsorgerischen Arbeit in Kirchen-Hausen ist sie nach wie vor aktiv. Sie ist Lektorin, Kommunionhelferin, Mitglied des Gottesdienstteams, und sie leitet darüber hinaus seit 27 Jahren die katholische öffentliche Bücherei in Kirchen-Hausen.

Nachfolgerin ist Bianca Weber aus Gutmadingen. Die 44-Jährige stammt ursprünglich aus Hochemmingen. Sie wohnt seit 2009 in Gutmadingen, ist dort Mitglied des Wortgottesfeier-Teams (WGF), wie Gisela Raus in Kirchen-Hausen. Darüber hinaus verbindet beide ein weiteres Hobby, die Fasnet. Gisela Raus ist seit vielen Jahrzehnten Narrenmutter von Kirchen-Hausen, Bianca Weber sitzt seit 2012 im Präsidium der Schwarzwälder Narrenvereinigung und ist in Gutmadingen für das Narrenblatt verantwortlich. Außerdem ist sie Mitglied im katholischen Kirchenchor.

Mit dem Wechsel im Pfarrbüro ändert sich nur personell die Besetzung, der „Vor-Ort-Posten“ der Kirchengemeinde wird beibehalten. Auch nach dem Tod von Pfarrer Reinhold Kalka ließ Pfarrer Adolf Buhl das Büro in Leipferdingen. In Geisingen ist ja noch Anni Mayer als Sekretärin im Pfarrbüro, sie ist für Geisingen und Gutmadingen zuständig. Als „kurzer Weg und Ansprechpartner für die Katholiken“ sind die beiden Büros zu verstehen, wie Pfarrer Adolf Buhl meint.

„Ich kann in zwei Monaten der Einarbeitung in das umfangreiche Arbeitsgebiet nicht sofort alles wissen, was Gisela Raus in 31 Jahren an Erfahrung angesammelt hat“, betont Bianca Weber und bittet um Nachsicht. Man müsse die Menschen kennenlernen, Gisela Raus brauchte kaum jemand nach dem Namen zu fragen. Für Gisela Raus war es immer wichtig, für jeden ein offenes Ohr zu haben, wenn er mit einem persönlichen Anliegen kam.

Wie es mit dem Pfarrbüro einmal weitergeht, wenn die neue Pastoralkonzeption des Erzbischofs umgesetzt wird, mit dem Ziel, die Pfarrer von Verwaltungsarbeit zu entlasten, aber auch, um Kosten zu sparen, ist noch offen.

Die Kirchengemeinde Kirchtal-Donau umfasst die politische Raumschaft Geisingen sowie die Kirchen-Hausener Filialkirche von Hintschingen. Die Kirchengemeinde hat zwei Pfarrbüros, eines in Geisingen und eines in Leipferdingen, das nunmehr personell neu besetzt wurde. Die Öffnungszeiten in Leipferdingen ändern sich ab August, offen ist dann jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag von neun bis 11.30 Uhr.