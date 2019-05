In Geisingen soll ein digitalisiertes Hotel gebaut werden

„Im originären Konzept planen wir mit Gebäudeeinheiten von jeweils maximal zwölf bis 24 Zimmern“, sagt WFG-Geschäftsführer Michael Dengler. Das ermögliche dem Unternehmen eine optimale und schnelle Anpassung an die jeweiligen Bauflächen. „Diese Einheiten sind in Relation zur durchschnittlichen Zimmeranzahl innerhalb der klassischen Hotellerie relativ gering“, so Dengler weiter. Daher komme die Begrifflichkeit „Mikro“.