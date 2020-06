Im Gebäude II des Schulhausareals in Geisingen wurden neue Krippenplätze geschaffen.

Die Zahl der Krippengruppen in der Region Geisingen ist bei drei gleichgeblieben. Allerdings wurde die Krippe in Gutmadingen aufgelöst, dafür hat nunmehr die neue Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ im Gebäude II des Schulhausareals ihren Betrieb aufgenommen. Geisingen hat damit erstmals drei Kindertagesstätten, neben der Gerbe und dem Stadtgraben jetzt auch die Villa Kunterbunt.

Die starke Nachfrage nach Krippenplätzen in der Region Geisingen hat dazu geführt, dass sich der Gemeinderat und die Stadtverwaltung Gedanken darüber gemacht haben, wie man bis zu einer baulichen Lösung übergangsweise der Nachfrage gerecht werden kann. Im Bauabschnitt II war für über ein Jahr der Kindergarten Am Stadtgraben ausgegliedert, bis die dortige Einrichtung umgebaut und erweitert wurde. Im Dezember letzten Jahres konnten die Kinder wieder umziehen, im Stadtgraben ist neben zwei Gruppen mit Ganztagesbetreuung beziehungsweise verlängerten Öffnungszeiten nun auch eine Krippe. In Gutmadingen stieg die Nachfrage nach Regelplätzen, da der dortige Kindergarten Regenbogen nur noch eine Regelgruppe und seit einigen Jahren eine Krippengruppe hatte.

Gutmadingen erhält nunmehr wieder zwei Regelgruppen. Die meisten Krippenkinder waren ohnehin nicht aus Gutmadingen, sondern viele aus Geisingen. Die Diskussionen und Überlegungen über weitere Gruppen kamen Anfang letzten Jahres erneut auf, als es um mögliche Erweiterungen der Alten Gerbe ging. Weitere Regelgruppen, auch mit Ganztagesbetreuung und verlängerten Öffnungszeiten, sowie der Bedarf für zusätzliche Krippenplätze stoppten dann die weiteren Planungen für die Sanierung und Erweiterung der Gerbe. Alternativ dazu soll auch die vor Jahren schon einmal ins Auge gefasste, aber dann verworfene Lösung eines Neubaus auf dem Schulareal wieder untersucht werden; entsprechende Vorplanungen laufen.

Um den Druck des Bedarfs der Eltern für Kinderbetreuung zu nehmen, wurde im Gemeinderat dann entschieden, den Bauabschnitt II der Schule für weitere, vorläufig drei genehmigte Jahre, als zusätzliche Einrichtung umzubauen. Die erste Krippengruppe mit zehn Plätzen ist voll, derzeit werden die Kinder Zug um Zug eingewöhnt. Bis November, so die neue Leiterin Patricia Stania, die vorher im Gutmadinger Kindergarten die Krippe leitete, ist die Gruppe dann voll.

Sollte weiterer akuter Bedarf vorhanden sein, kann in der Kita „Villa Kunterbunt“ eine zweite Krippengruppe eingerichtet werden, es besteht auch noch die Möglichkeit für eine Regelgruppe. „Damit haben wir den Druck aus dem Kessel, was die Betreuung von Kindern anbelangt, herausgenommen“, so Bürgermeister Martin Numberger. Auch wenn es nur ein Provisorium ist, konnten durch die Baumaßnahmen zusätzliche Plätze geschaffen werden.