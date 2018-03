Die Hospizgruppe in Geisingen besteht seit zehn Jahren. Diesen Geburtstag feiert die Gruppe mit mehreren Veranstaltungen. Die erste findet am Sonntag, 25. März, ab 19 Uhr im katholischen Pfarrheim statt.

„Weisheitsgeschichten vom Werden und Vergehen“ ist das Motto, Erzählkünstlerin Birgit Leibold wird Geschichten zum Thema vortragen. Drei Musiker werden den Abend umrahmen, der Eintritt ist frei. Am 5. Mai ist Matthias Berg in der Stadthalle Gastredner bei der Hospizgruppe und am 18. November ist ein Dankgottesdienst mit den Rottenburger Domsingknaben unter der Leitung von Robert Kopf geplant.

Die Hospizgruppe besteht derzeit aus 17 Frauen und Männer. Sie begleiten Schwerstkranke und Sterbende auf ihrem letzten Weg und stehen auch den Angehörigen bei. Eine belastende, aber auch in höchstem Maße bereichernde Aufgabe, wie Einsatzleiterin Monika Haug betont, die die Hospizgruppe gegründet hat. 30 bis 35 Begleitungen pro Jahr, vorwiegend im Pflegeheim, aber auch zuhause in der Region Geisingen sowie auch in Immendingen übernimmt die Hospizgruppe. Sie arbeitet unter dem Dach der Seelsorgeeinheit Kirchtal-Donau, die Gruppe sei aber ganz ausdrücklich offen für alle Religionen. Das gilt sowohl für die Sterbebegleiter als auch für diejenigen, die begleitet werden. „Wir kommen, wenn wir gerufen werden“, sagt Haug.

Es gehe der Gruppe darum, dem sterbenden Mensch auf seinem Weg in den Tod beiseite zu stehen und ihm Geborgenheit zu geben. Eine wichtige und sensible Arbeit, denn jeder Mensch ist anders, und die Begleiter müssen sich auf jeden schwerkranken und sterbenden Menschen einstellen. Das Bewusstsein, einem Menschen in seinen letzten Stunden etwas gutes getan zu haben, gebe Kraft und Energie für die weitere Arbeit und weitere Begleitungen.

Für diese Arbeit sei es wichtig, entsprechende Ausbildungen zu absolvieren. Alle Mitarbeiter der Hospizgruppe werden mehrfach geschult und weitergebildet und treffen sich einmal monatlich, um sich auszutauschen. „Da wird aufeinander geachtet“, betont Haug. Oft arbeite im Hinterkopf ein leiser Zweifel, ob man dem Sterbenden wirklich die beste Betreuung angeboten habe. Schließlich handele es sich um den letzten Weg eines Menschen, ein nächstes Mal gibt es für diese Person nicht. Der Hospizgruppe gehört auch ein Besuchsdienst an. Die Mitarbeiter besuchen regelmäßig Bewohner des Pflegeheimes Haus Wartenberg.