Hochwasserschutz für Geisingen

Eine der letzten Maßnahmen zum Hochwasserschutz an der Donau soll nun in Geisingen umgesetzt werden. Wie das Regierungspräsidium Freiburg (RP) mitteilt, wird der Hochwasserschutz beim Freizeitgelände Espen in Geisingen verbessert. Dafür werden zwischen April und August die alten Absperreinrichtungen am Hochwasserdamm durch einfach zu bedienende und technisch aktuelle Schieberanlagen ersetzt.

So könne das Freizeitgelände vom Hochwasser der Donau abgeriegelt werden, heißt es in der Pressemitteilung. Der Landesbetrieb Gewässer im RP beginnt bereits in den kommenden Tagen mit den vorbereitenden Arbeiten auf den Bauflächen am Hochwasserdamm, die Ende Februar abgeschlossen sein sollen. Bei Bedarf werden auch außerhalb der Baustellenbereiche entlang des Dammes Gehölzpflegearbeiten durchgeführt, heißt es aus dem RP. Die Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen sind in der Vorbereitung.

Die neuen Schieber alleine bieten allerdings keinen hundertprozentigen Hochwasserschutz: Wenn beide Schieber geschlossen sind, besteht die Gefahr, dass durch Oberflächen- und Grundwasser sowie dem Wildtalbach innerhalb des Freizeitgeländes ein Hochwasser entsteht. Um dies zu verhindern, wurde zwischen Land und Stadt Geisingen vereinbart, dass die Stadt ein Binnenentwässerungskonzept umsetzt. Entsprechende Planungen und Untersuchungen dafür sind beauftragt. Bis dahin gilt für die Schieber ein Übergangs-Betriebsreglement.

Im Rahmen des Integrierten Donau-Programms des Landes Baden-Württemberg sollen die bebauten Ortslagen entlang der Donau vor einem hundertjährlichen Bemessungshochwasser der Donau geschützt werden. Aufgrund der Risikoanalyse Donau und dem Gesamtkonzept von 2002 erfolgte der Bau des Hochwasserrückhaltebeckens Wolterdingen mit Inbetriebnahme 2012. Im Gesamtkonzept sind darüber hinaus örtliche Maßnahmen enthalten, um den angestrebten Schutzgrad zu erreichen. Eine von ihnen ist die in Geisingen.