Nach dem Abriss des Bauernhofes Maucher wird sich das Wohnquartier zwischen Molitorstraße, Alois-Lang-Straße und Konstantin-Dausch-Straße in Bad Waldsee grundlegend verändern. Die mehrtägigen Abbrucharbeiten an dem alten Gebäude erfolgten in der vergangenen Woche deshalb unter großer Anteilnahme von Passanten und Nachbarn, die für Paul Maucher sogar ein Video davon drehten, wie er im SZ-Gespräch berichtet. Der pensionierte Landwirt aus Neuurbach ist in diesem Bauernhaus groß geworden und verbindet mit der Hofstelle Kindheitserinnerungen.