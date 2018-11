Heinz Jäger: „Wir haben keinen Druck“

Zum Auftakt der Rückrunde in der Fußball-Kreisliga A 2 Badischer Schwarzwald kommt es am Sonntag um 14.30 Uhr zum Kreisderby SG Kirchen-Hausen gegen FV Möhringen. Das Hinspiel in Möhringen gewann die SG im August 3:2.

Die Gastgeber wollen diesen Erfolg wiederholen und ihre bisher guten Leistungen bestätigen. Der Aufsteiger ist die Überraschung in der Klasse und führt mit 30 Punkten die Tabelle an. „Die Saison ist bisher erfolgreicher verlaufen, als wir gedacht haben“, sagt Peter Tumler. Der Trainer der SG führt den Erfolg auf das Verhalten der Spieler zurück. „Dass wir da stehen, wo wir stehen, ist der starken Trainingsbeteiligung und Intensität geschuldet. Die Jungs sind auch im Training hungrig“, freut sich der Coach über die Einstellung seiner Kicker.

Fünf Punkte beträgt der Vorsprung der SG Kirchen-Hausen vor den Verfolgern SV Grafenhausen und FC Lenzkirch (jeweils 25 Zähler). „Im Prinzip ist alles möglich. Das Wort Durchmarsch macht die Runde“, nimmt Tumler kein Blatt vor den Mund, dass im Umfeld bereits mit dem Aufstieg in die Bezirksliga geliebäugelt wird. Tumler: „Ich schaue, dass ich die Jungs auf dem Boden halte. In dieser Klasse kann fast jeder jeden schlagen.“

Die Partie am Sonntag gegen den FV Möhringen ist ein besonderes Spiel für Tumler: „Mein Herz schlägt auch für Möhringen, da ich dort wohne. Ich glaube, in ein, zwei Jahren spielen die Möhringer in der Tabelle oben mit. Die junge Mannschaft muss noch ein bisschen reifen. Heinz Jäger macht dort einen guten Job.“

Der Trainer der SG Kirchen-Hausen muss am Sonntag auf drei Leistungsträger verzichten. Andy Krukenberg und Florian Rapp sind verletzt, Oliver Weiß ist in Urlaub. Dennoch ist Tumler optimistisch: „Wir haben einen starken Kader und können diese Ausfälle kompensieren.“

Der FV Möhringen liegt mit 16 Punkten auf dem elften Platz im 15er-Feld. „Wenn man die Tabelle lesen kann, weiß man, dass wir in Kirchen-Hausen der Außenseiter sind“, sagt Heinz Jäger, der FVM-Trainer. Auch die magere Ausbeute von bisher nur zwei Punkten auf fremden Plätzen, spricht nicht gerade für einen Erfolg der auswärts noch sieglosen Möhringer. „Aber wir werden unser Bestes auf dem Platz bringen. Solche Spiele sind einfacher, als Partien gegen Tabellennachbarn, weil wir keinen Druck haben. Und wir wollen mutig spielen, so wie zuletzt“, sagt Jäger und ergänzt: „Kirchen-Hausen dominiert mit Euphorie und Qualität die Kreisliga A und spielt konstant. Dennoch wollen wir der SG das Leben so schwer wie möglich machen und eine Überraschung schaffen.“

Mut macht dem FVM-Trainer die zuletzt gezeigten Leistungen. Vor der jüngsten 2:3-Niederlage in Öfingen hatte der FV Möhringen drei Siege in Folge gefeiert und dabei 14 Tore erzielt.