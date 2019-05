Ein bislang Unbekannter hat am Freitag in der Karl-Hall-Straße die Heckscheibe eines Kia Pikantos eingeschlagen. Der Kia war dort Polizeiangaben zufolge im Zeitraum von 12.45 Uhr bis 19 Uhr am Fahrbahnrand geparkt. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Tuttlingen, Telefon 07461 / 94 10.