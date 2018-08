Harley-Fahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Am Donnerstag ist es gegen 13.40 Uhr auf der Landstraße 191 zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 47-jähriger Harley-Fahrer schwer verletzt worden ist. Zuvor war ein 53-Jähriger mit einem Lastwagen auf der Landstraße von Geisingen in Richtung Kirchen-Hausen unterwegs. Als der Lkw-Fahrer nach links auf einen Feldweg abbiegen wollte, übersah er den Harley-Fahrer, der gerade den Lkw links überholen wollte. Der 47-Jährige zog seine Maschine nach links und stürzte in einen etwa drei Meter tiefen Graben. Daraufhin wurde der Mann unter seiner Harley eingeklemmt. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Villingen-Schwenningen geflogen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt.