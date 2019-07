Gutmadingen erreicht nach 0:2 noch ein 2:2

Die beiden Fußball-Landesliga-Aufsteiger FC Gutmadingen und SC 04 Tuttlingen haben sich in Gutmadingen 2:2 getrennt. Die Gastgeber holten einen 0:2-Rückstand auf.

Der Gutmadinger Trainer Steffen Breinlinger war nur bedingt zufrieden: „Das war ein echter Härtetest. Die spielstarken Gäste stellten uns in der ersten halben Stunde mit hohem Anlaufen vor echte Probleme. Nach taktischen Umstellungen haben wir uns aber gefangen und besonders in der zweiten Hälfte dominiert.“

Die Tuttlinger gingen bereits nach knapp zehn Minuten durch Robin Petrowski 1:0 in Führung. Nach gut einer halben Stunde erhöhte der SC 04 durch Joshua Woelke auf 2:0. Spielführer Manuel Huber erzielte für die Gutmadinger kurz vor der Pause den 1:2-Anschlusstreffer.

Im zweiten Durchgang nahmen die Hausherren das Heft immer mehr in die Hand. Claudius Hirt markierte nach einer Stunde den Ausgleich zum 2:2. „In der Schlussphase hatten wir den Siegtreffer gleich mehrmals auf dem Fuß“, monierte Coach Breinlinger die mangelnde Chancenverwertung. In der Form der zweiten Halbzeit zeigte sich der FC Gutmadingen für das anstehende Pokalspiel am Samstag, 3. August, gegen den FC Schonach gerüstet.

Auch für den SC 04 Tuttlingen wird es am kommenden Samstag ernst. Dann steht um 15.30 Uhr das Erstrundenspiel im WFV-Pokal beim TSV Ehningen auf dem Programm. Die Ehninger sind wie der SC 04 in diesem Jahr in die Landesliga aufgestiegen.