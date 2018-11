Gudrun Buss bleibt Vorsitzende des Kirchenchors

Der katholische Kirchenchor Geisingen wird auch weiterhin von Gudrun Buss als Vorsitzende geführt. Dieses Amt hat sie bereits mehr als drei Jahrzehnte inne. Bei der Generalversammlung ist sie außerdem für 50-jährige aktive Mitgliedschaft ausgezeichnet worden.

Ebenfalls 50 Jahre sind Monika Haug und Doris Fühnus im Kirchenchor aktiv, auf 25 Jahre kann Silvia Engesser zurückblicken. Bei der Generalversammlung konnten die Mandatsträger auf ein arbeitsreiches Jahr mit 52 Proben und Auftritten zurückblicken. Die Vorsitzende Gudrun Buss, wie auch Schriftführerin Bärbel Wenzel gaben einen Rückblick auf die Aktionen sowie die Auftritte mit denen zahlreiche Gottesdienste und die kirchlichen Hochfeste umrahmt und mitgestaltet wurden. Der Chor hat nach wie vor eine dünne Personaldecke, neue Sänger sind jederzeit willkommen, so die Vorsitzende und die Dirigentin Angelika Hauser.

Am Patrozinium St. Nikolaus am 9. Dezember führt der Chor eine Messe auf. Am Karfreitag ist eine gemeinsame Gestaltung der Liturgie mit Aulfingen geplant, im Sommer eine gemeinsame Aktion aller Kirchenchöre der Seelsorgeeinheit. Der Chor beteiligt sich wieder an der diesjährigen Adventsfenster-Aktion in Geisingen am 13. Dezember.

Pfarrer und Präses Adolf Buhl dankte den Mitgliedern des Chores für ihre Arbeit im Dienste der Kirchenmusik. Bei den Wahlen wurden Gudrun Buss als Vorsitzende und Edith Mayer als Stellvertreterin im Amt bestätigt. Ebenso Kassierer Pius Bühler und Schriftführerin Bärbel Wenzel. Beisitzer sind Silvia Engesser und neu Iwona Musiol. Nach zehnjähriger Tätigkeit als Beisitzerin wurde Hedwig Cech verabschiedet. Kassenprüfer sind wieder Beate Böschet-Weber und Wolfgang Becker.