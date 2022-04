Großes Promi-Benefizturnier mit zahlreichen Ex-Profis und Fußball-Legenden ist fast ausverkauft

Der Club „Fans for Charity“ eilt mit großen Schritten auf sein großes Benefizturnier am 28. Mai in Geisingen zu. Ende Februar war der Ticketverkauf für das Fußball-Event gestartet, knapp acht Wochen vor Beginn werden die Eintrittskarten bereits rar, wie Organisator Marvin Kauffmann berichtet. Dafür füllen sich die noch leeren Plätze in den Teams der Ex-Profis, die nach Geisingen kommen und für den guten Zweck noch einmal die Fußballschuhe schnüren.

Fünf Teams sind schon komplett

Von den angepeilten zehn Turniermannschaften, die mit aktiven und ehemaligen Fußball-Stars sowie prominenten Unterstützern der Benefiz-Aktion bestückt sind, seien „fünf Teams bereits komplett“, bestätigt Kauffmann.

Florian Fromlowitz wird den Kasten des Teams Tannheim sauberhalten. (Foto: Fans for Charity)

Dazu gehört auch das „Team Tannheim“, in dem unter anderem der ehemalige Torhüter des 1. FC Kaiserslautern, Florian Fromlowitz, oder Bashiru Gambo, einstiger Profi von Borussia Dortmund, spielen. Gambo kommt eigens für das Turnier aus den USA nach Deutschland.

Allstar-Teams und Traditionsmannschaften

Und bei den ehemaligen Fußballprofis, die nach Geisingen kommen werden, dürften nicht nur eingefleischte Bundesligafans ihre Freunde haben. So sind zwei alte Bekannte des VfB Stuttgart mit dabei: Roberto Pinto und Manuel Fischer. Doch nicht nur Spieler aus dem Fußball-Oberhaus werden sich auf dem Sportgelände des SV Geisingen präsentieren, der als Mitausrichter des Benefizturniers verantwortlich zeichnet.

Die Allstar-Mannschaften des VfR Aalen, die Traditionself 1. FC Schweinfurt 05 sowie die Allstars des SSV Reutlingen geben sich die Ehre in Geisingen.

Begrenztes Kontingent

Allzu lange sollten sich Interessierte nicht damit aufhalten zu überlegen, ob sie zu dem Benefiz-Event gehen sollten. „Es werden tolle Fußball-Legenden mit dabei sein. Die Kontingente sind allerdings sehr begrenzt – also schnell sein, lohnt sich“, betont Kauffmann.

VfB-Legende Roberto Pinto wird in Geisingen die Fußballschuhe schnüren. (Foto: Fans for Charity)

Der Organisator selbst wird im OFC Allstar-Team mit Mitstreitern des offiziellen Fanclubs des VfB Stuttgart und der OFC VfB-Freunde Immendingen auf dem Rasen auflaufen und mitkicken. Nun warten die „Fans for Charity“ noch auf einige ausstehende Zusagen von bekannten Fußball-Stars, mit denen das Event dann gänzlich abgerundet wäre.