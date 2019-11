Geplante XXL-Pfarreien stoßen verbreitet auf Skepsis

„Ich bin positiv überrascht über ihr Feedback, ihre Teilnahme und die rege Diskussion zum Thema Pastoral 2030.“ Das hat Erzbischof Stephan Burger beim letzten der drei Begegnungstage mit den Pfarrgemeinderäten in Geisingen betont. Der Freiburger Erzbischof hatte zu diesen drei Begegnungstagen eingeladen, um mit ihnen über die Neuorganisation der Seelsorge zu diskutieren.

Die Pfarrgemeinderatsgremien hatten sich in den vergangenen Monaten intensiv mit den Planungen auseinandergesetzt. Und an Kritik mangelte es im Vorfeld der drei Begegnungstage nirgends. Bei der Veranstaltung in der Geisinger Stadthalle diskutierten rund 160 Vertreter der Pfarrgemeinderatsgremien, die aus einem Umkreis von etwa 80 Kilometern kamen, über Veränderungen.

Dass sich etwas verändern muss, dies scheint wohl bei allen unumstritten. Aber die „Brutalität“ der Reform ist der Stein des Anstoßes. Statt 220 Pfarreien, die zudem erst vor fünf Jahren zu neuen Seelsorgeeinheiten zusammengelegt wurden, soll es noch 40 geben. Die Fragen vieler, „Werden wir überhaupt ernst genommen und nicht nur angehört“ oder „Es gibt doch sicherlich schon fertige Pläne in Freiburg, nachdem das umfangreiche Arbeitspapier schon lange vorliegt“, beschwichtigte der Erzbischof. Aber seine Beteuerungen diesbezüglich drangen wohl nicht bei allen durch, denn trotz der Tatsache eines regen Gedankenaustauschs über Kirche und Reform ist bei vielen Skepsis vorhanden.

Burger versicherte mehrmals: „Es gibt keine fertigen Pläne in den Schubladen in Freiburg“. Die Alternativen zu den heutigen Pfarreien, die künftigen XXL-Pfarreien, sind den meisten zu groß, und man hat die Befürchtung, auf dem Land abgehängt zu werden. „Wir ziehen uns nicht aus der Fläche zurück, es gibt keinen Kahlschlag in der Fläche“ so der Erzbischof. Man wolle die untere Ebene stärken, Pfarrer und Priester von Verwaltungsarbeit entlasten. Die wurde von vielen Anwesenden auch kritisiert, wobei Wolfgang Müller vom erzbischöflichen Ordinariat betonte, dass viel Bürokratie, etwa beim Datenschutz, von außen vorgegeben werde.

Burger wurde auch mit anderen Fragen konfrontiert, etwa zur Priesterweihe von Frauen oder zum Zölibat. Hier hat sich der Erzbischof etwas gewunden mit dem Hinweis, dass für verschiedene Themen nicht Freiburg, sondern dass das Kirchenrecht der „Weltkirche“ zuständig sei und geändert werden müsse. Die Kommunion bei Wort-Gottesdiensten könne vor Ort entschieden werden, was bei manchen Erstaunen hervorrief. 2020 sind Pfarrgemeinderatswahlen, die neu gewählten Räte bleiben bis 2025 im Amt, und vorher würden die neuen Einheiten nicht gebildet, versicherten die Vertreter aus Freiburg.