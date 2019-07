Gemeindetag Baden-Württemberg würdigt Engagement für Geisingen

Verabschiedet und geehrt worden sind bei der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats langjährige Gemeinde- und Ortschaftsräte aus Geisingen und den Ortsteilen. 14 Stadträte, die entweder nicht mehr kandidiert hatten oder bei den Kommunalwahlen nicht mehr den Sprung an den Ratstisch schafften, hatte „Alterspräsident“ Paul Haug zu verabschieden.

Dies waren Thomas Becker (fünf Jahre Stadtrat), Ulrike Benz (25 Jahre Stadträtin, 15 Jahre SPD-Fraktionssprecherin und Bürgermeister-Stellvertreterin), Uwe Fröhlin (20 Jahre Stadtrat), Volker Fromm (zehn Jahre Stadtrat), Norbert Hafen (18 Jahre Stadtrat), Angelika Hötzer (fünf Jahre Stadträtin), Waltraud Müller-Franke (drei Jahre Stadträtin), Hubert Seger (zehn Jahre Stadtrat, drei Jahre CDU-Fraktionssprecher), Kathrin Sorg (zehn Jahre Stadträtin und Bürgermeister-Stellvertreterin), Thomas Uhrig (25 Jahre Stadtrat), Hubert Willmann (zehn Jahre Stadtrat).

Verabschiedete Ortschaftsräte: Aulfingen: Jochen Edele, Ortschaftsrat seit 2004; Gutmadingen: Raimund Deutsch und Gerd Hoffmann (Ortschaftsräte seit 2014), Volkhard Ohnmacht und Michael Vöckt (Ortschaftsräte seit 2009); Kirchen-Hausen: Karl Mang (Ortschaftsrat seit 2012) und Bernd Wehinger (Ortschaftsrat seit 2009); Leipferdingen: Reimund Dullenkopf und Dieter Huber (Ortschaftsräte seit 2009), Heiko Straub (Ortschaftsrat seit 2004) und Susanna Weh (Ortschaftsrätin seit 2014).

Für ihr langjähriges Engagement im Gemeinderat Geisingen oder einem der vier Ortschaftsräte Leipferdingen, Aulfingen, Kirchen-Hausen und Gutmadingen erhielten 23 Ortschafts- und Stadträte eine Auszeichnung des Gemeindetags Baden-Württemberg. Mindestens zehn Jahre in einem Gremium: Michael Amma und Jochen Edele (Ortschaftsrat Aulfingen), Thomas Becker, Volkhard Ohnmacht und Michael Vöckt (Ortschaftsrat Gutmadingen), Raimund Dullenkopf, Dieter Huber und Jürgen Keller (Ortschaftsrat Leipferdingen), Ewald Stihl, Thomas Volk, Bernd Wehinger und Roland Zirell (Ortschaftsrat Kirchen-Hausen) sowie Volker Fromm, Hubert Seger, Kathrin Sorg, Hubert Willmann und Peter Wimmer (Gemeinderat). Mindestens 20 Jahre in einem Gremium: Markus Hall (Ortschaftsrat Leipferdingen seit 1999) und Uwe Fröhlin (Stadtrat und Ortschaftsrat Aulfingen von 1999 bis 2019). Mindestens 25 Jahre in einem Gremium: Ulrike Benz und Thomas Uhrig (Stadträte von 1994 bis 2019). Mindestens 30 Jahre in einem Gremium: Paul Haug (Stadtrat seit 1989).