Geisingens DRK trauert: Herbert Ball ist tot.

Das Geisinger Rote Kreuz trauert um einen langjährigen Aktiven und ein Ehrenmitglied: Herbert Ball. Er ist an Weihnachten nach längerer Krankheit im 79. Lebensjahr verstorben.

Mehr als 45 Jahre war Ball aktiv

Er war mehr als 45 Jahre Mitglied der Geisinger Bereitschaft und leitete diese neun Jahre von 1984 bis 1993 als geschäftsführender Bereitschaftsleiter. So lange es sein Gesundheitszustand zuließ, unterstützte er das DRK bei der Wahrnehmung der vielfältigen Aufgaben.

Trauerfeier ist am 4. Januar in der Stadtkirche

Der Ortsverein Geisingen ernannte ihn 2012 zum Ehrenmitglied. Herbert Ball hinterlässt seine Ehefrau sowie zwei erwachsene Söhne. Die Trauerfeier findet am Mittwoch, 4. Januar, in der Stadtkirche in Geisingen statt. Die Urnenbeisetzung wird im engsten Familienkreis sein.