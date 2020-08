Geisingen wird ab Montag zur Sackgasse

Die Zufahrt nach Geisingen wird ab kommendem Montag, 24. August, eine Sackgasse. Nachdem seit März an der Kreisstraße 5942 gebaut wird, folgt nun die absolute Vollsperrung. Und das gleich für voraussichtlich vier Wochen – was in Geisingen für Diskussionen gesorgt hat und auch weiterhin sorgt.

Es wird nicht nur die Kreisstraße nach Unterbaldingen voll gesperrt, sondern auch die Zufahrt zur Stadtmühle, zum Wartenberg und Drei Lärchen. Viele Geisinger nutzen die Gemeindeverbindungsstraße, wenn sie zum Arbeiten oder Einkaufen in Richtung Westen, also beispielsweise nach Donaueschingen fahren.

In den vergangenen Monaten wurde der Radweg an der Kreisstraße teilweise neu angelegt, von der Autobahnbrücke bis zum Kreisverkehr. Kurz vor der Abzweigung nach Drei Lärchen/Wartenberg wurde ein Fahrbahnteiler gebaut, damit die Radfahrer die Straße überqueren können, wenn sie vom Radweg von Unterbaldingen zum Donauradweg wechseln wollen. Unter der Autobahnbrücke wurde die Fahrbahn eingeengt und etwas verschwenkt. Der Radweg wird noch mit Leitplanken gesichert. Der restliche Radweg bis zum Espenhof verläuft auf dem bisherigen landwirtschaftlichen Weg. Wenn irgendwo gebaut wird, werden auch gleich Leerrohre für die Breitbandversorgung mitverlegt. Dies ist auf dem Abschnitt bis zur Kreisgrenze, die etwa 300 Meter vom Espenhof entfernt liegt, der Fall.

Ab kommendem Montag wird der komplette Fahrbahnbelag der Kreisstraße vom Kreisverkehr bis zur Kreisgrenze abgefräst. Je nachdem, wie tief die Schäden an der Fahrbahn sind, muss auch tiefer gefräst werden. Nach dem Abfräsen erfolgt dann der Einbau der bituminösen Schichten, was aufgrund der Länge der gesamten Strecke eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Viele Geisinger hoffen nun, dass zumindest das kurze Teilstück zwischen der Einmündung zum Wartenberg und dem Kreisverkehr schneller fertig ist, dass wenigstens dieses Teilstück schneller als die geplanten vier Wochen befahren werden kann. Denn die Umwege sind beträchtlich, insbesondere für die Stadtmühle, die nicht nur an die 40 Beschäftigte hat, sondern sowohl von Lieferanten als auch Kunden und Transportunternehmen aus der ganzen Region angefahren werden. Diese müssen dann den Umweg über Drei Lärchen und der Gemeindeverbindungsstraße fahren.

Die Aussage „wir tun unser möglichstes“, der ausführenden Firma aus Trossingen, birgt etwas Hoffnung, dass das kleine Teilstück früher als Mitte September befahren werden kann. Denn da nach wie vor auch die Donaubrücke fehlt, sind die Umwege beträchtlich. Einzelhändler aber auch Dienstleister wie die Arztpraxen haben viele Kunden und Patienten aus der Ostbaar.