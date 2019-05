Geisingen will sich im Heimspiel gut verabschieden

In seinem letzten Spiel in der Fußball-Landesliga Südbaden am Samstag um 16 Uhr gegen die SG Dettingen-Dingelsdorf will sich der SV Geisingen mit einem Erfolgserlebnis von seinen treuen Fans verabschieden. Trainer Andreas Probst fordert von seiner Elf eine hundertprozentige Einstellung. Mit seiner akribischen Arbeit lebte er diese in den vergangenen Wochen mit viel Engagement vor.

„Mit etwas mehr Glück hätten wir wesentlich mehr Punkte holen können. Ich kann der Mannschaft keinen großen Vorwurf machen“, sagt er vor dem letzten Spiel. „Wir wollen es den Gästen so schwer wie möglich machen und auf Sieg spielen“, will er seine Trainerarbeit mit einem Erfolgserlebnis beenden. Individuelle Fehler und schwache Torabschlüsse kennzeichneten zuletzt das Geisinger Spiel. Für den einen oder anderen Spieler wird es der letzte Auftritt im Trikot des SV Geisingen sein.

Von jeglichem Druck befreit will man sich zum Abschluss in der Landesliga besser präsentieren. Die SG Dettingen/Dingelsdorf erfüllte mit dem sicheren Mittelfeldplatz alle Erwartungen und kann in Geisingen locker aufspielen. Dies kann für die Gastgeber die Chance zu einem positiven Abschluss sein.