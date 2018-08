Geisingen verliert Lokalderby gegen Bad Dürrheim 2:6

Der SV Geisingen hat am Samstag seine erste Niederlage in der Fußball-Landesliga Südbaden hinnehmen müssen. Der Aufsteiger verlor das Derby gegen den FC Bad Dürrheim auf eigenem Platz 2:6.

Dabei begann die Partie vor 300 Zuschauern für den SVG vielverprechend. Nach gestoppten 19 Sekunden zappelte der Ball bereits im Netz der Bad Dürrheimer. Mit einem vom Anstoßpunkt eröffnenden Pass auf Dominik Herfort bediente dieser Rustam Mamedow, der den Ball sofort im Tor versenkte. Nach sieben Minuten hatte Spielertrainer Marijan Tucakovic sogar das 2:0 auf dem Fuß. Doch sein Freistoß landete am Aluminium.

Danach drehte Bad Dürrheim auf und zeigte schnellen Kombinationsfußball. In der 16. Minute fiel der Ausgleich. Nach einem Eckball konnte Geisingens Torhüter Alkall Fadera den Ball nicht festhalten und Jonas Schwer staubte zum 1:1 ab. Bad Dürrheim spielte weiter Pressing und kam 20 Minuten später durch eine gekonnte Ballstafette auf die linke Außenbahn. Gianvito Romeo zirkelte den Ball in den Strafraum, wo Julian Kaiser fast unbedrängt per Kopf das 1:2 erzielte.

Drei Minuten nach dem Seitenwechsel traf Fabian Bodenseh zum 1:3. Fantov konnte zwei Meter vor dem Tor Tucakovic entscheidend am Anschlusstreffer stören (55.). Der Geisinger Fatih Verep, der bereits gelb vorbelastet war, wurde nach einem weiteren Tackling mit der gelbroten Karte des Platzes verwiesen. Der Gastgeber, nun in Unterzahl, konnte dem Druck der Gäste kaum noch etwas entgegensetzen. In der 64. und 66. Minute war Alexander German mit einem Doppelpack zum 1:5 erfolgreich. Kurz darauf scheiterten German und Romeo an Torhüter Fadera. Doch in der 74. Minute traf Kaiser zum 1:6. Drei Minuten später erzielte dann die Heimmannschaft den kosmetischen Treffer zum 2:6-Endstand durch Tucakovic.