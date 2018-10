Geisingen verliert in Denkingen 2:3

Der SV Geisingen muss aktuell in der Fußball-Landesliga Südbaden Lehrgeld zahlen. Am Sonntag gab es beim Mitaufsteiger SV Denkingen eine 2:3-Niederlage.

Dabei sah es in der Anfangsphase für die Geisinger gut aus. Mit seinem sechsten Saisontreffer brachte Torjäger Luca Arceri den Gast früh in Führung. In der Folge spielte der Gast gut mit und hatte sogar den zweiten Treffer auf dem Fuß. Mitte des ersten Druchgangs verstärkte der SV Denkingen den Druck und gab immer mehr den Ton an. Chancen waren aber Mangelware. Doch nach einer Fehlerkette in der Geisinger Abwehr kamen die Gastgeber kurz vor der Pause durch Jonathan Scheike zum 1:1-Ausgleich.

Nach Wiederanpfiff versuchte der SV Denkingen, mit Gewalt zum Erfolg zu kommen. Zwischen der 70. und 80. Minute wurden die Denkinger Bemühungen belohnt. Bei den Treffern von Tino Wagner sah die Geisinger Defensive alles andere als gut aus. Die Gäste gaben aber nicht auf. Moral und Einsatzwille stimmten. Nach dem Anschlusstreffer des eingewechselten Spielertrainers Marijan Tucakovic keimte wieder Hoffnung auf. Sein Treffer zum 3:2 machte nochmals Kräfte frei, doch die Gastgeber retteten den knappen Sieg über die Zeit.

SVG-Trainer Marijan Tucakovic: „Mit individuellen Abwehrfehlern haben wir den Gastgebern zum Sieg verholfen. Für uns war zumindest ein Punkt drin. In den entscheidenden Phasen ließen wir aber die nötige Kaltschnäuzigkeit vermissen.“