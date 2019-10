Geisingen verliert in Bonndorf 0:2

Der SV Geisingen hat in der Fußball-Bezirksliga Bad. Schwarzwald nach zuletzt drei Siegen wieder eine Niederlage hinnehmen müssen. Der Landesliga-Absteiger verlor in Bonndorf 0:2.

Beide Teams neutralisierten sich in den ersten 45 Minuten. Geisingen hatte in der 25. Minute mit einem Lattenschuss Pech. Besser machte es der Gastgeber. Ein tolles Solo von Amadou Gibba wurde durch ein Foul gestoppt. Den Elfmeter verwandelte der Gastgeber zum 1:0. Nach der Pause bestimmte Geisingen das Spiel. Mit dem gutem Pressing spielte der Gast stark auf. Doch Bonndorfs Torhüter Kay Schlageter verhinderte mit drei Paraden den Ausgleich der Gäste. Bonndorf war im Abschluss dann effektiver. Nach einem Konter wurde eine Flanke von Lars Baumgärtner per Kopfball zum 2:0 verwandelt.