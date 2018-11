Geisingen verliert gegen Donaueschingen

Aufgrund einer starken zweiten Halbzeit hat die DJK Donaueschingen die Landesliga-Partie beim Tabellenvorletzten SV Geisingen 3:1 (0:1) gewonnen und die Tabellenführung übernommen. In einem hart umkämpften Spiel hielt der Außenseiter besonders in der ersten Halbzeit gut mit und lag zur Pause sogar in Führung.

Die Gäste aus Donaueschingen hatten zwar mehr Ballbesitz, allerdings tauchten sie nur selten gefährlich vor dem Geisinger Gehäuse auf. Mit dem überlegten Konterspiel waren die Geisinger bereits nach 20 Minuten dem Führunstreffer nahe. Nach einer Direktabnahme von Mittelstürmer Luca Arceri rettete aber ein Donaueschinger Abwehrspieler noch vor der Linie.

Nach einem tollen Diagonalpass von Simon Indlekofer gingen die Gastgeber in der 24. Minute durch Torjäger Arceri nicht unverdient in Führung. Aus halblinker Position schloss er mit einem Schlenzer eiskalt zum 1:0 ab. In der Folge standen die Hausherren weiter gut und ließen kaum etwas zu.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte die DJK den Druck und kam bereits nach zwei Minuten zum Ausgleich. Max Schneider war mit einer Direktabnahme erfolgreich. Angriff auf Angriff rollte anschließend auf das Geisinger Tor. Mit einer Einzelleistung sorgte Mittelstürmer Stephan Ohnmacht mit seinem 17. Saisontreffer eine Viertelstunde vor Schluss für den Führungstreffer der Gäste. Raphael Schorpp erhöhte mit einem sicher verwandelten Foulelfmeter in der 84. Minute zum 3:1-Endstand.

Nach dem Rücktritt von Spielertrainer Marijan Tucakovic stimmt bei den Geisingern die Einstellung und Kampfbereitschaft. Unter dem Strich war es aber wieder einmal zu wenig, um zum Erfolg zu kommen.

Tore: 1:0 Luca Arceri (24.), 1:1 Max Schneider (47.), 1:2 Stephan Ohnmacht (77.), 1:3 Raphael Schorpp (84. Foulelfmeter). - Zuschauer: 210. - Schiedsrichter: Michael Hildebrand (Kressbronn).