Geisingen verliert Aufsteigerduell gegen Stockach 1:5

Der SV Geisingen hat am Samstag in der Fußball-Landesliga Südbaden eine empfindliche Heimniederlage hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Marijan Tucakovic verlor das Aufsteigerduell gegen den VfR Stockach 1:5.

Der Gast war von beginn an gut in der Partie und spielte schnelle Bälle auf die Außenpositionen. Nach acht Minuten führte ein Fehlpass der Geisinger zu einem schnellen Gegenzug der Stockacher. Hablani setzte sich durch und schlug eine Flanke an den Fünfmeterraum. Es verpassten alle Spieler samt Torhüter den Ball. Degenkolb bekam den Ball an den Fuß von wo er zum 0:1 im Tor landete. Die Heimmannschaft kam danach mehr ins Spiel und hatte nun auch ein paar Aktionen. Die beste war ein Zuspiel von Federle auf Arceri, der am Fünf-Meter-Eck frei zum Torschuss kam. Doch Gäste-Torhüter Wind konnte den Schuss gerade noch zur Ecke klären. In der 28. Minute vollendete Stockach einen Konter über Hablani durch Henkel zum 0:2.

Der Geisinger Kampfgeist war nun gebrochen. Kurz vor der Pause schoss Ari aus guter Position Richtung Tor. Torhüter Faye kam gerade noch an den Ball und wehrte diesen Richtung Xani ab. Den Nachschuss brachte dieser zum 0:3 im Tor unter.

Nach der Halbzeit kam Geisingen besser ins Spiel. VfR-Keeper Wind rettete gegen Herfort und Arceri erzielte ein Abseitstor. Doch Stockach blieb gefährlich. Nach einem Lattenschuss staubte Löffler in der 86. Minute zum 0:4 ab. Eine Minute später kam Geisingen noch zum Ehrentreffer durch Arceri. In der Nachspielzeit verwandelte Henkel einen Foul-elfmeter zum 1:5-Endstand.