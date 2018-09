Geisingen fährt selbstbewusst nach Walbertsweiler

Der SV Geisingen setzt die Saison in der Fußball-Landesliga Südbaden mit einem Auswärtsspiel fort. Der Aufsteiger ist am Samstag um 16 Uhr beim FV Walbertsweiler-Rengetsweiler zu Gast.

Mit gestärktem Selbstvertrauen tritt der SV Geisingen die Reise in den Kreis Sigmaringen an. „Wir wollen auf jeden Fall etwas mitnehmen und mit einer kompakten Mannschaftsleistung zum Erfolg kommen“, sagt Trainer Marijan Tucakovic. Nach dem jüngsten 4:1-Sieg gegen den FC Löffingen bauen die Geisinger in der 700 Seelengemeinde Walbertsweiler auf ein gestärktes Selbstvertrauen.

Aus privaten Gründen muss der SV allerdings auf den strategisch wichtigen Defensivspieler Johannes Ahmann verzichten. Auch Edeljoker Dominik Herfort steht nicht zur Verfügung. Dafür hofft Coach Tucakovic, dass er wieder auf Mittelfeldspieler Simon Federle zurückgreifen kann. Aus einem verstärkten Mittelfeld, in dem Peter Ochs und Isa Sabuncuo für ein schnelles Umschaltspiel sorgen sollen, will man in Walbertsweiler Nadelstiche setzen. Das Abwehrzentrum um Spielführer Alexander Othmer präsentierte sich zuletzt stark verbessert und soll für die nötige Sicherheit sorgen. Mit ihren starken Spitzen Fabian Federle und Torjäger Luca Arceri ist der SV Geisingen immer für Tore gut.

Der letztjährige Tabellendritte hat in dieser Saison noch zu keiner Konstante gefunden. Zu Hause ist der aktuell Tabellenzehnte mit zwei Unentschieden und einer Niederlage noch ohne Sieg.