Geisingen erwartet spielstarke Reserve des FC Villingen

Nach drei Niederlagen in Folge wollen die Landesliga-Fußballer des SV Geisingen in die Erfolgsspur zurückkehren. Gegen den spielstarken FC 08 Villingen II nimmt der Aufsteiger aber nur die Außeneiterrolle ein. Spielbeginn ist am Samstag um 16 Uhr.

Nach gutem Saisonstart fiel das Team von Spielertrainer Marijan Tucakovic auf einen Abstiegsplatz zurück. Alles ist aber noch eng zusammen und der Rückstand auf Rang neun beträgt nur drei Punkte. Viele unnötige Gegentore bereiten dem Aufsteiger die meisten Sorgen. Mit gezielter Trainingsarbeit steuert man hier entgegen. Seine Akteure wollen sich auf dieses wichtige Spiel fokussieren.

„Mit zwei Positionswechsel hoffen wir in der Defensive auf mehr Sicherheit“, ergreift Tucakovic erste Maßnahmen. Nach seinem Handbruch wird er selbst nach acht Wochen zum ersten Mal wieder von Beginn an auflaufen. Bis auf die angeschlagenen Luca Arceri und Antonio Zubcic sieht es personell gut aus. Er hofft, dass die beiden Leistungsträger bis zum Samstag wieder fit sind und auflaufen können. Sonst ist erstmals der gesamte Kader an Bord.

„Wir müssen zu unserem alten Selbstvertrauen zurückfinden und dürfen uns so wenig Fehler wie möglich erlauben“, will er diesbezüglich selbst voran gehen. Den schnellen Villinger Angreifern keinen Raum zu geben, ist eine der Vorgaben Noch mehr Kompaktheit und verstärktes Zweikampfverhalten heißt das Geisinger Gegenmittel. Mit individuellen Aussetzern wurden zuletzt wichtige Punkte verschenkt. Um dies abzustellen fordert Tucakovic von jedem Spieler höchste Konzentration.