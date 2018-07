Gehbehinderter Mann von Zug erfasst und getötet

Am Bahnübergang in der Engener Straße in Geisingen ist am Dienstagnachmittag ein 53-jähriger Mann trotz geschlossener Schranke über die Bahngleise gegangen und dort von einem Zug erfasst worden. Nach ersten Angaben eines Bahnsprechers war zunächst die Rede von einer Frau gewesen:

Nach Angaben der Tuttlinger Polizei soll das spätere Unfallopfer gegen 15.30 Uhr auf der Engener Straße stadteinwärts gegangen sein. Weil ein Zug kam, schloss die Bahnschranke. Die Ampel zeigte „Rot“.

Er wollte auf die andere Seite

Das kümmerte den 53-Jährigen nicht: Der leicht gehbehinderte Mann betrat die Gleise trotzdem und wollte noch vor dem herannahenden Regionalzug, der in Richtung Donaueschingen fuhr, auf die andere Seite.

Als der Triebwagenführer den Mann sah, hupte er sofort und leitete eine Notbremsung ein. Trotzdem wurde der 53-Jährige von dem etwa 120 Kilometer schnellen, in Geisingen nicht anhaltenden Regionalzug erfasst und mitgenommen. Erst nach mehreren hundert Metern kam der Zug zum Stehen.

Der Fußgänger erlitt durch den Zusammenstoß tödliche Verletzungen und starb an der Unfallstelle, teilten die Beamten mit.

Zugführer, Zugbegleiter und die etwa 80 Fahrgäste blieben unverletzt. Neben zwei Notärzten und den Rettungskräften waren die Bundespolizei, ein Notfallmanager der Bahn und die Feuerwehr Geisingen im Einsatz.