Garage brennt: Mehrere Feuerwehren im Einsatz

Insgesamt 30 Einsatzkräfte verschiedener Feuerwehren haben am Sonntagmittag einen Brand in einer freistehenden Garage gelöscht. Durch ihr schnelles Eingreifen haben sie gegen 14 Uhr in der Orchideenstraße in Geisingen laut Mitteilung der Polizei Schlimmeres verhindert. Warum die Garage in Brand geraten war, ist noch nicht klar.

Freiwillige der Feuerwehren Kirchen-Hausen und Geisingen, sowie Kameraden der Tuttlinger Wehr, die mit der Drehleiter zum Einsatzort ausrückten, konnten den Brand am Sonntag rasch löschen und ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindern, heißt es in der Mitteilung. Der an der Garage entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 30 000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.