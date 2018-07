An einem Bahnübergang in Geisingen ist eine Frau am Dienstag gegen 15.35 Uhr von einem Zug erfasst worden und tödlich verletzt worden. Die Kriminalpolizei war vor Ort, um den Sachverhalt aufzunehmen.

Wegen des Vorfalls war die Bahnstrecke zwischen Immendingen und Donaueschingen bis in den Abend gesperrt. Seit 17.30 Uhr stellt die Bahn einen Busnotverkehr zwischen Immendingen und Donaueschingen zur Verfügung.