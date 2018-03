„Die Fischereivereine räumen auf.“ Unter diesem Motto steht die landesweite Aktion der Mitgliedsvereine des Landesfischereiverbandes Baden Württemberg. Der Verband hat in Geisingen getagt.

Der Aktionstag hat am Samstag begonnen und ha sich in einigen Regionen witterungsbedingt verzögern. Die rund 75 000 Mitglieder der 800 Mitgliedsvereine des Landesfischereiverbandes Baden-Württemberg sind schon seit vielen Jahren mindestens einmal im Jahr entlang der Gewässer und Gemarkungen unterwegs, um Wohlstandsmüll einzusammeln. Im vergangenen Jahr opferten die Müllsammler der Anglervereine über 400 000 Stunden, um Müll, vorwiegend Plastik einzusammeln. Plastik zersetzt sich und gelangt in die Natur und in den Nahrungskreislauf von Tier und Mensch, betonten der Präsident des Landesfischereiverbandes Freiherr Arnulf Freiherr von Eyb sowie die Präsidentin des Deutschen Angelverbandes, Christel Happach-Kasan bei einer Klausurtagung des Landesverbandes in Geisingen.

An der Klausurtagung beteiligten sich Verbandsfunktionäre wie auch die Kreisvorsitzenden des vor drei Jahren neu geschaffenen Landesverbandes der durch die Fusion der verschiedenen Regionalverbände entstand. Wenn auch im höher gelegenen Gebieten der gemeinsame Aktionstag am Samstag, 24. März, wegen Schnee und Frost nicht zustande kam, werden einzelnen Vor-Ort-Aktionen später stattfinden. Viele Vereine haben gerade im Schwarzwald und der Baar die Aktion verschoben.