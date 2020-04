Firma Pajunk expandiert weiter

Mit einem einstimmig gefassten Aufstellungsbeschluss hat der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung den Bebauungsplan „Danuvia81 – West, 2. Abschnitt“ auf den Weg gebracht. Anlass für die Eröffnung des Bebauungsplanverfahrens ist ein Erweiterungsvorhaben der ortsansässigen Medizintechnikfirma Pajunk. Bürgermeister Martin Numberger skizzierte die Pläne des Unternehmens und wertete sie als „klares, nachhaltiges und langfristiges Bekenntnis“ der Firma Pajunk zum Standort Geisingen, eine Einschätzung, die auch die im Gemeinderat vertretenen Fraktionen teilten.

Das Erweiterungsvorhaben: Die Firma Pajunk hat an ihrem bereits bestehenden Standort im Gewerbegebiet Danuvia81 zwar noch Erweiterungsmöglichkeiten und plant mittelfristig, sämtliche Produktionsflächen von seinem innerstädtischen Standort im Bereich Karl-Hall-Straße/Am Holzplatz an den Standort im Gewerbegebiet Danuvia81 zu verlegen. Am Standort Karl-Hall-Straße/Am Holzplatz sollen dann die Bereich Verwaltung, Forschung und Entwicklung konzentriert werden. Unabhängig von den künftigen Erweiterungen der Produktionsflächen beabsichtigt das Unternehmen, seine komplette Logistik – Warenein- und –ausgang, Lagerung und Versand – in einem Gebäude unterzubringen und an seinem Standort im Gewerbegebiet Danuvia81 zu zentralisieren. Bislang erfolgen Warenein- und –ausgang, Lagerung und Versand teils am innerstädtischen und teils am Standort im Gewerbegebiet. Der jetzt vom Gemeinderat auf den Weg gebrachte Bebauungsplan „Danuvia81 – West, 2. Abschnitt“ soll die planungsrechtlichen Grundlagen für die Realisierung des zentralisierten Logistikbereichs des Unternehmens schaffen.

Das Plangebiet: Das vom jetzt in die Wege geleiteten Bebauungsplanverfahren umfasste Gebiet erstreckt sich auf einer rund 4600 Quadratmeter großen Fläche südlich der Tuttlinger Straße, zwischen dem bestehenden Produktionsstandort der Firma Pajunk und dem bereits projektierten Hotelstandort. Als Gewerbegebiet soll es als „Pufferzone“ zwischen der bereits von der Firma Pajunk belegten Industriefläche und dem Hotelstandort im angrenzenden Mischgebiet dienen. Das Gebiet ist bereits vollständig erschlossen, so dass die Stadt Geisingen keine weiteren Erschließungsmaßnahmen vornehmen muss.

Schallschutz: Das auf dem Plangebiet projektierte Logistikgebäude soll so konzipiert werden, dass das angrenzende Mischgebiet vor Schallimmissionen aus dem Gewerbegebiet geschützt wird. Damit hierfür im Bebauungsplan geeignete Festsetzungen getroffen werden können, hat die Stadt Geisingen eine schallschutztechnische Untersuchung in Auftrag gegeben. Aus einem ersten Zwischenbericht zu diesem Gutachten geht hervor, dass die Anforderungen an den Schallschutz gegenüber dem geplanten Hotel relativ gut eingehalten werden können, wenn die Bebauung an der Nord- und Westseite geschlossene Wände bekommt. Der Gebäudekubus des geplanten Logistikzentrums erfüllt bei einer solchen Bauausführung und Gestaltung künftig die Funktion eines „Lärmwalls“ gegenüber dem benachbarten Hotelkomplex.

Umweltbericht: Was den laut Baugesetz erforderlichen Umweltbericht anbelangt, liegt für weite Teile des Entwicklungsgebiets „Danuvia81“ bereits eine artenschutzrechtliche Relevanzeinschätzung vor. Für die Erstellung eines Umweltberichts hat die Stadt Geisingen das Büro Eberhardt und Partner beauftragt. Der Umweltbericht soll in enger Abstimmung mit der Naturschutzbehörde in den nächsten Wochen ausgearbeitet werden.

Um wegen der Corona-Pandemie erforderlichen Schutzmaßnahmen gerecht werden zu können, tagte der Gemeinderat im Hans-Sorg-Saal der Stadthalle Geisingen. So konnten die vorgegebenen Sicherheitsabstände gewährleistet werden.