Feuerwehr hat 29 aktive Mitglieder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Feuerwehr Kirchen-Hausen hat zwar mit 29 Aktiven einen weniger als ein Jahr zuvor, rechnet aber wieder mit weiterem Nachwuchs, der aus der Jugendfeuerwehr in den nächsten Jahren kommt. Bei der Versammlung gedachten wie Wehrmänner auch dem letzten Gründungsmitglied Karl Stadelmann, der vor wenigen Tagen verstorben ist. Er war 81 Jahre in der Feuerwehr, und kurz zuvor verstarb auch Werner Elsäßer, der 71 Jahre dabei war.

Wie Abteilungskommandant Thomas Volk betonte, verlief das Jahr 2021 coronagesteuert und zäh, mit 25 Einsätzen verzeichnet man einen Höchststand. Dies hängt auch mit der Unterstützung der Geisinger Feuerwehr zusammen, im Wechsel werden Gutmadingen und Kirchen-Hausen mitalarmiert, um die Geisinger Wehr personell zu unterstützen. Die Zusammenarbeit mit Geisingen bezeichnete Volk als einwandfrei.

Viele geplante Aus- und Fortbildungen wurden abgesagt, inzwischen ist man dabei diesen Stau abzuarbeiten. Trotz Corona konnten acht Monatsproben und die Herbstübung durchgeführt werden. „Ich bin stolz darauf, dass es in unserer Wehr so gut funktioniert“, so Volk. Die Drehleiter wird auch in den Abteilungen noch umfangreiche Ausbildungen fordern.

Die einzelnen Brände, darunter der Großbrand in Geisingen vor einem Jahr listete Schriftführer Markus Anwander auf. Ortsvorsteher Christoph Moriz betonte, jede Gemeinde kann sich glücklich schätzen über eine solche Feuerwehr. Die Investitionen für die Wehr sind Investitionen für die Sicherheit der Einwohner.

Kommandant Matthias Rapp konnte Beförderungen vornehmen. Luca Zirell zum Feuerwehrmann auf Probe, Markus Anwander zum Feuerwehrmann, Nikolai Hezel zum Oberfeuerwehrmann, Daniel Reußenzehn zum Löschmeister, und er wurde zum Brandmeister befördert. Kreisbrandmeister Andreas Narr oblag es dann Ehrungen vorzunehmen. Seit 15 Jahren sind Michael Gronmayer und Jochen Reußenzehn dabei, 20 Jahre Ursula Baum und Rainer Wullich, 30 Jahre Bernd Wehinger, 40 Jahre Udo Riebe und gar 50 Jahre Franz Villringer.