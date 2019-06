FC Gutmadingen holt Meistertitel in Bezirksliga

Mit dem 3:0-Sieg im Finale gegen den punktgleichen Tabellenzweiten FV Marbach hat sich der FC Gutmadingen mit imponierenden 72 Punkten sowie 97:33-Toren am letzten Spieltag die Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga Bad. Schwarzwald gesichert. Mit dem zweiten Aufstieg in die Landesliga schreibt der Dorfclub erneut Vereinsgeschichte.

In einer rassigen Partie dominierte vor 900 Zuschauern zunächst der Gast aus Marbach das Geschehen. Bereits nach acht Minuten hatten die Gäste durch Dominic Fischer den Führungstreffer auf dem Fuß. Völlig frei gespielt jagte er aber das Leder aus halblinker Position knapp am langen Eck vorbei. Die Gäste dominierten in der Anfangsphase das Geschehen. Mit schnellem Flachspiel gaben sie im Mittelfeld den Ton an. Die Gastgeber operierten zu oft mit langen Bällen und kamen kaum in den gegnerischen Strafraum. Nach einer Viertelstunde vergaben die Marbacher durch Florian Ehmann über rechts eine weitere gute Möglichkeit. Sein Schuss wurde in letzter Sekunde abgeblockt. In der Folge übernahmen weiter die Gäste das Kommando. Erneut war des Florian Ehmann, der vor dem Tor Nerven zeigte und den Ball aus spitzem Winkel über das Tor donnerte.

Mitten in dieser Drangperiode kombinierte sich der FC Gutmadingen über Claudius Hirt drei Minuten vor der Halbzeit an der Strafraumgrenze durch. Sein kluges Anspiel verwandelte Mittelfeldspieler Stefan Schmid. Er traf den Ball perfekt und jagte ihn aus 13 Metern zur 1:0-Führung ins Eck.

Nach diesem unglücklichen Gegentor fand der FV Marbach in der zweiten Hälfte kaum noch ins Spiel. Die Mannschaft verlor ihre spielerische Linie und agierte zu oft mit halbhohen Bällen. Die Gutmadinger Defensive um den starken Abwehrchef Dominik Maus stand nun sicher und ließ kaum noch etwas zu. Mit klugem Konterspiel waren die Gastgeber nun die gefährlichere Mannschaft. Von der großen Kulisse angetrieben fand man zu gewohnter Sicherheit. Als nach knapp einer Stunde Benjamin Huber mit einem herrlichen Schlenzer seine starke Leistung mit dem 2:0 krönte, war die Partie entschieden. Trotz einiger Auswechslungen fanden die Marbacher kein Gegenmittel mehr. Als für die Hausherren der eingewechselte Nicolai Haves eine Kienzler-Ecke fünf Minuten vor Schluss zum 3:0 einköpfte, kannte der Jubel keine Grenzen mehr.

Marbach nun gegen Hegauer FV

Der FV Marbach spielt nun in zwei Partien gegen den Vizemeister der Bezirksliga Bodensee, Hegauer FV, um den Aufstieg in die Landesliga. Das erste Spiel findet am Samstag, 22. Juni, in Marbach statt.

Steffen Breinlinger, Trainer des FC Gutmadingen: „Wir sind nur schwer ins Spiel gekommen und haben zu oft mit langen Bällen operiert. Der FV Marbach war der erwartet schwere Gegner und verzeichnete in der ersten Hälfte ein klares Chancenplus. Allerdings hatten wir durch Benjamin Huber nach 15 Minuten die größte Möglichkeit. Unsere 1:0-Führung war dann der Schlüssel zum Erfolg. Nach der Halbzeit fanden wir zu unserem Spiel. Hinten standen wir wesentlich besser und nach vorne konnten wir das Tempo verschärfen. Die Mannschaft hat wie so oft wieder einmal starken Charakter gezeigt Sie investierte viel und sorgte mit schnellen Gegenstößen immer für Gefahr. Kollektiv und Wille waren unsere Stärken und führten letztendlich zum Erfolg. Dem FV Marbach, der die gesamte Runde ein Gegner auf Augenhöhe war, wünsche ich in den Aufstiegsspielen viel Erfolg.“

FC Marbach, Michael Henseleit, Trainer des FV Marbach: „Wir sind super ins Spiel gekommen, haben es aber versäumt das 1:0 zu erzielen. Der Führungstreffer wäre für uns verdient gewesen. Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen, sie hat alles gegeben. Im zweite Spielabschnitt machte sich aber ein deutlicher Kräfteverschleiß bemerkbar und wir haben unsere Linie verloren. Gratulation an den verdienten Meister FC Gutmadingen. Wenn mir jemand vor der Runde erzählt hätte, dass wir am letzten Spieltag mit 69 Punkten um die Meisterschaft spielen, hätte ich ihn für verrückt erklärt. Mein Team hat eine überragende Runde gespielt. In den Aufstiegsspielen gegen den Hegauer FV rechne ich mir durchaus einiges aus.“