Fasnetswagen gerät in Brand

Am Mittwochvormittag ist die Feuerwehr zu einem Gebäudebrand im Walburgisweg gerufen worden. Wie sich vor Ort herausstellte, brannte ein Fasnachtswagen sowie ein Fasnachtsboot das neben einer Lager- beziehungsweise Industriehalle in Geisingen abgestellt war. Vermutlich wurde das Feuer durch Funkenflug ausgelöst. Der Schaden hält sich in Grenzen, da die Feuerwehr Geisingen den Brand schnell unter Kontrolle hatte. Neben den Einsatzkräften von Feuerwehr und Polizei war auch das DRK vor Ort.