Fahrrad aus Wohnhaus gestohlen

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Hauptstraße in Geisingen sucht die Polizei nach Zeugen. Nach bisheringen Erkenntnissen wurde dieser vermutlich am Donnerstag, 18. Juni, oder in der Nacht zum Freitag, 19. Juni, begangen. Unbekannte schlugen an dem Gebäude, das sich im Ortskern nahe des Ochsenbrunnens befindet, eine Glasscheibe an der Eingangstür ein und entriegelten diese. Im Gebäude entwendeten sie ein schwarz lackiertes Herrenmountainbike der Marke Bianchi im Wert von rund 300 Euro. An der Tür entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen sich beim Polizeiposten Immendingen unter der Telefonnummer 07462/94640 zu melden.