Fünf Verletzte und 30.000 Euro Schaden

Fünf verletzte Personen und rund 30 000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Samstag gegen 23 Uhr bei der Autobahnanschlussstelle. Eine 28-jährige Renault-Fahrerin war nach Angaben der Polizei auf der B 311 von Immendingen in Richtung Donaueschingen unterwegs und wollte an der Autobahnanschlussstelle auf die Autobahn in Richtung Stuttgart auffahren. Beim Linksabbiegen missachtete die 28-Jährige einen mit vier Personen besetzten, entgegenkommenden Nissan Juke. In der Folge kam es zu einem heftigen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 19-jährige Lenkerin des Nissan und ihre drei Mitinsassen mussten mit leichten Verletzungen in die Klinik eingeliefert werden. Die 28-jährige Unfallverursacherin zog sich leichte Verletzungen zu.

