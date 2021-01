Engesser hat den Besitzer gewechselt

Es klingt fast wie ein Paukenschlag zum Beginn des neuen Jahres. Das oft als Hightech-Firma von Geisingen bezeichnete Unternehmen Engesser Formen- und Werkzeugbau ist verkauft. Es sickerte mehr und mehr durch, dass in der Firma mit rund 70 Beschäftigten in der Tuttlinger Straße jemand anderes nunmehr das Sagen hat. Wie Manuela Engesser-Faas von der Firma auf Nachfrage mitteilt, hat nunmehr die Firma Kemo Invests aus Schwäbisch Hall mit ihrem Geschäftsführer Berthold Kramer das Sagen in dem Unternehmen.

Damit stellt die Inhaberfamilie die Weichen für die Zukunft des Unternehmens. Gründer und Inhaber sowie Geschäftsführer Heinrich Engesser (64) hat damit die Unternehmensnachfolge geregelt. Er zieht sich vollständig aus der von ihm gegründeten Firma zurück, während Tochter Manuela Engesser-Faas weiterhin als kaufmännische Leiterin der Firma erhalten bleibt.

Vor knapp einem halben Jahr hat Heinrich Engesser den Maschinenpark nochmals mit einem Hochgeschwindigkeitsdreh- und Fräszentrum ergänzt. Präzision war bei Engesser immer im Vordergrund; das war es auch, was die Leistungsfähigkeit der Firma auszeichnete. Gerade im Formenbau – und Heinrich Engesser hatte immer wieder die richtigen Entscheidungen getroffen, wenn es um Verbesserung der Qualität ging. 1988 begann die Firma in der Garage, dann folgten Auslagerungen der Produktion in verschiedene angemietete Räume, ehe 1992 in der Sautierstraße ein Neubau erstellt wurde. Der wurde laufend erweitert. Kaum war eine Erweiterung abgeschlossen, waren die Hallen zu klein, denn der Maschinenpark wuchs unaufhörlich. Es bot sich dann 2008 an, in der Tuttlinger Straße die einige Jahre leerstehende Frischdienstzentrale zu erwerben, die zudem auch noch genügend Platz für Erweiterungen bot. Der neue und derzeit noch bestehende Standort lag nur einen Steinwurf von der bisherigen Produktionsfläche in der Sautierstraße entfernt, die an die Firma Kessler aus Blumberg veräußert wurde. Doch auch am neuen Standort war bald der Platz rar, und es wurde angebaut und erweitert. Erweitert wurde nicht nur das Gebäude, sondern auch der Bereich der geschäftlichen Tätigkeit. 2015 hieß es wieder einmal umräumen: Neben Formenbau und Präzisionsfertigung wurde noch der Bereich Spritzguss in das Aufgabengebiet aufgenommen und hierfür mit Maschinen entsprechend aufgerüstet. Für 2021 blickte Heinrich Engesser im Juli zuversichtlich ins neue Jahr.

Die Corona-Pandemie hat das Unternehmen gut überstanden, ein Teil der Produktion war von einem Nachfragerückgang geprägt, was zu Kurzarbeit für einen kleinen Teil der Belegschaft führte, während der restliche Bereich ohne Kurzarbeit über die Runden kam. Berthold Kramer war wohl schon einige Zeit in der Firma an der Tuttlingerstraße. Die Firma Kemo Invests GmbH wurde im letzten Jahr in Schwäbisch Hall gegründet. Nach der gemeinsamen Mitteilung von Berthold Kramer und den Familien Engesser vollzieht Kramer mit der Übernahme den Schritt in die Selbständigkeit. Die Familien Engesser sind überzeugt, mit dem Nachfolger den besten Verkäufer für das Unternehmen gefunden zu haben. Er ist bestens qualifiziert und verfügt über viel Erfahrung, konstatiert Heinrich Engesser. Ihm selbst dürfte es nicht langweilig werden. Er ist passionierter Gleitschirmflieger und hat ein Herz für Oldtimer.