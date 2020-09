Ende der Baumaßnahmen an der K5942 in Sicht

Das Ende der Baumaßnahme an der Kreisstraße 5942 zwischen der Gemarkungsgrenze Unterbaldingen und dem Kreisverkehr in Geisingen ist absehbar. Nachdem in der letzten Woche der Oberbelag der Straße, bestehend aus der Binderschicht und dem Feinbelag komplett abgefräst wurde, erfolgte am Montag der Einbau der Binderschicht.

Am Freitag wurde bereits der sogenannte Haftkleber aufgebracht, eine Emulsion, die das neu eingebaute Material der Binderschicht mit der noch verbliebenen Asphalttragschicht verbindet. Eine Fahrbahn besteht aus drei bituminösen Schichten, der Asphalttragschicht als unterste (diese wurde nicht ausgebaut), dann die Binderschicht und oben die Deckschicht, auch Feinbelag genannt. Wichtig beim Einbau ist das Wetter: Zwar war es am Montag noch feucht durch den Regen, da aber der Haftkleber trocken aufgebracht wurde und auch das Wetter entgegen den Prognosen mitmachte, konnte zügig mit den Arbeiten begonnen werden. Am Dienstagabend konnte bereits ein Teilstücke erneut mit Haftkleber als Verbindungsbrücke auf die Binderschicht aufgebracht werden, am Mittwochmorgen wurde dann mit dem Einbau der Deckschicht begonnen. Diese Arbeiten werden diese Woche noch abgeschlossen, in der nächsten Woche folgen dann noch zahlreiche Restarbeiten.

Die Entwässerungsrinne muss mit Humus aufgefüllt werden, die Fundamente für die Leitpfosten müssen gesetzt werden, ferner die Leitplanken unter der Autobahnbrücke. Anschlüsse müssen noch asphaltiert werden, und dann folgt die Markierung. Sorgen bereiten den Straßenbauern die unvernünftigen Autofahrer, die die Absperrungen am laufenden Band beiseite räumen und über die Baustelle fahren. Dies gefährdet einerseits die Arbeiter, andererseits, so Firmenchef Willy Walter, auch die Qualität des Belages. Der muss entsprechend auskühlen, fahren schwere Fahrzeuge zu früh auf dem neuen Belag herum, dann kommt es unweigerlich zu Verdrückungen und Schäden am Belag betont Walter weiter. Vier Wochen Vollsperrung werden es auf keinen Fall, vielleicht ist ein Teilbereich auch schon Mitte nächster Woche befahrbar.