Elf Absolventen starten als Altenpfleger ins Berufslesen

Die vergangenen drei Jahre haben sie gekämpft – mit anspruchsvollem Lehrstoff, mit anstrengenden Einsätzen, mit sich selbst und der eigenen Gesundheit, der deutschen Sprache, mit Heimweh und mit Corona-Bedingungen. Aber sie haben laut Mitteilung trotz aller Schwierigkeiten das Ziel nicht aus den Augen verloren und haben ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen.

Schulleiter Frank Doll gratulierte den neuen Fachkräften und drückte seine Wertschätzung, Respekt und Hochachtung für die sehr guten Leistungen unter schwierigen Bedingungen aus. Auch Lehrkräfte und Praxisanleiter, die die Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg zum Abschluss begleitet haben, freuten sich über die guten Leistungen und Entwicklung ihrer ehemaligen Schützlinge. Klassenlehrer Frank Moos überreichte die Zeugnisse und Urkunden, die die Absolventinnen und Absolventen entgegennahmen.

Über eine Auszeichnung und einen Preis konnten sich freuen: Als Jahrgangsbeste wurde Du Thu Trang (Elias-Schrenk Haus, Tuttlingen) ausgezeichnet; Saskia Liebert (Elias-Schrenk-Haus, Tuttlingen) schloss als zweitbeste ihr Examen ab. Gleich zwei Absolventinnen mit gleichem Schnitt teilten sich Platz 3: Franciska Riedlinger (Zweckverband Pflegeheim Haus Wartenberg) und Elizabeth Omagbemi (Bürgerheim, Tuttlingen).

Auch die schulischen Leistungen wurden prämiert: Den Preis für den besten schriftlichen Abschluss erhielt Elizabeth Omagbemi, die beste mündliche Prüfung legte Marvin Kauffmann (Zweckverband Pflegeheim Haus Wartenberg) ab und für die beste Praxisprüfung wurde Du Thu Trang ausgezeichnet.

Heim- und Verwaltungsleiter Manfred Wolf gratulierte in seiner Ansprache den frisch gebackenen Altenpflegern „In keinem anderen Arbeitsbereich gibt es so viele und große Entwicklungsmöglichkeiten – Leitungsfunktionen, Weiterbildung in Fachbereichen bis hin zum Studium - alle Richtungen stehen für Sie offen.“